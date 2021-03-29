Житель Новороссийска приговорен к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство

Краснодарский краевой суд признал 58-летнего жителя Новороссийска Юрия Спарихина виновным в похищении и изнасиловании двух женщин и убийстве одной из них. Приняв во внимание тяжесть преступлений, суд приговорил обвиняемого к пожизненному тюремному заключению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе следствия установлено, что 14 августа 2020 года господин Спарихин похитил 34-летнюю жительницу города Новороссийска из дворе многоквартирного жилого дома по улице Героев Десантников, д. 36, угрожая ножом. После этого совершил изнасилование, угрожая убийством, а также угнал принадлежавший жертве автомобиль BMW.

Позже, 20 августа 2020 года, так же используя нож похитил 49-летнюю жительницу города Краснодара неподалеку от пересечения улиц Коммунаров и переулка Курганного. На территории Апшеронского района он также, угрожая убийством изнасиловал жертву, после чего убил ее. Чтобы скрыть преступление, господин Спарихин угнал принадлежавший убитой автомобиль марки Toyota.

В ходе следственных действий преступник был задержан, по итогам расследования нескольких уголовных дел, возбужденных по всем эпизодам преступлений, он предстал перед судом. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

Ольга Логинова