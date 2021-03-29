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Белгородэнерго предлагает жителям области новую услугу «Фонарь»

«Россети Центр Белгородэнерго» предлагает жителям области новую услугу «Фонарь». По заявке потребителя энергетики смонтируют дополнительные современные уличные светильники для освещения дома, участка, дворовой территории.


В состав услуги входят работы по установке осветительного прибора на ближайшей опоре ЛЭП, подключение его к распределительному щиту и прибору учета заявителя.

Потребитель может самостоятельно выбрать светильник с определенными техническими характеристиками и системой включения и выключения на базе фотореле.

Воспользоваться новой услугой и оборудовать свое домовладение дополнительным источником света можно, заключив договор на получение услуги «Фонарь», оставив заявку на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям – Услуги (организация систем наружного освещения)».

Срок действия договора 36 месяцев с правом дальнейшей пролонгации. Подробная информация — по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Напоминаем, организация наружного освещения населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, устройство освещения придомовой территории – прерогатива потребителя.

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» по контрактам с муниципалитетами обслуживают 216 тысяч (99,7 %) светильников на всей территории Белгородской области, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости наружного освещения региона.

Помимо этого, энергетики оказывают широкий спектр дополнительных услуг, в частности, по устройству и модернизации, оперативно-техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения потребителей.

Белгородэнерго – единственный квалифицированный оператор по устройству систем наружного освещения «под ключ». Большой практический опыт, использование инновационных и энергосберегающих технологий позволяет достигать лучших показателей надежности в работе энергооборудования.

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