«Россети Центр Белгородэнерго» предлагает жителям области новую услугу «Фонарь». По заявке потребителя энергетики смонтируют дополнительные современные уличные светильники для освещения дома, участка, дворовой территории.

В состав услуги входят работы по установке осветительного прибора на ближайшей опоре ЛЭП, подключение его к распределительному щиту и прибору учета заявителя.

Потребитель может самостоятельно выбрать светильник с определенными техническими характеристиками и системой включения и выключения на базе фотореле.

Воспользоваться новой услугой и оборудовать свое домовладение дополнительным источником света можно, заключив договор на получение услуги «Фонарь», оставив заявку на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям – Услуги (организация систем наружного освещения)».

Срок действия договора 36 месяцев с правом дальнейшей пролонгации. Подробная информация — по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Напоминаем, организация наружного освещения населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, устройство освещения придомовой территории – прерогатива потребителя.

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» по контрактам с муниципалитетами обслуживают 216 тысяч (99,7 %) светильников на всей территории Белгородской области, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости наружного освещения региона.

Помимо этого, энергетики оказывают широкий спектр дополнительных услуг, в частности, по устройству и модернизации, оперативно-техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения потребителей.

Белгородэнерго – единственный квалифицированный оператор по устройству систем наружного освещения «под ключ». Большой практический опыт, использование инновационных и энергосберегающих технологий позволяет достигать лучших показателей надежности в работе энергооборудования.