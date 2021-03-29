Команда Билайн по поддержке клиентов в соцсетях завоевала международную награду

Билайн завоевал сразу 4 награды международной программы номинирования CCGuru Awards «Хрустальная гарнитура», которая присуждается лучшим контактным центрам по поддержке и обслуживанию клиентов.



Центр обслуживания клиентов Билайн получил награды в 4-х номинациях за «Лучшие инновации в клиентском обслуживании», «Оператор года», «Продавец года», «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа».

В последней номинации награду получила команда обслуживания клиентов в социальных сетях. 45 человек из 4 городов в режиме 24/7 отвечают на запросы клиентов по всей России, консультируют и помогают в решении множества вопросов как в официальных аккаунтах Билайн в социальных сетях, так и на других ресурсах в интернете. В 2020 году время ответа на запросы клиентов в социальных сетях сократилось в 3 раза.

В номинации «Продавец года» «Высокое Одобрение Жюри» получил Владимир Филоненко из Воронежа.

В этом году международный конкурс проходил в 17-й раз. За звание лучшего из лучших в 43 номинациях боролись более 300 участников из разных стран мира.