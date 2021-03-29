Житель Новороссийска осужден пожизненно за изнасилование и убийство женщины

Краснодарский краевой суд вынес приговор 58-летнему жителю Новороссийска Юрию Спарихину, который признан виновным в двух эпизодах похищения женщин, двух изнасилованиях и в одном убийстве, сообщила прокуратура края. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По данным прокуратуры, 14 августа 2020 года Юрий Спарихин, находясь во дворе многоквартирного дома в Новороссийске, напал на незнакомую 34-летнюю женщину и увез ее в принадлежащем ей автомобиле BMW. Угождая ножом, он изнасиловал женщину и угнал ее машину. 20 августа 2020 года подсудимый Спарихин напал на 49-летнюю жительницу Краснодара, изнасиловал и убил ее, а затем угнал принадлежащий ей автомобиль Toyota. Приговор Юрий Спарихину не вступил в силу и может быть обжалован.

В краевом суде сообщили, что судом при рассмотрении дела Юрия Спарихина было вынесено частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что, по мнению суда, способствовало совершению им убийства.

Анна Перова, Краснодар