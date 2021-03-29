В Тюмени возбудили дело о незаконной вырубке деревьев

В Тюмени по постановлению природоохранной прокуратуры полиция возбудила уголовное дело о незаконной вырубке деревьев и кустарников (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее ведомство совместно со специалистами администрации города установило, что в районе улицы Дамбовской было вырублено порядка 130 кв. м зеленых насаждений. По данным прокуратуры, разрешение на вырубку не выдавалось. Причиненный ущерб составил более 12 млн руб. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Михаил Мананников