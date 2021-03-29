Экс-мэр Нижнего Новгорода хочет построить спортивный центр на Гребном канале

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление земельного участка площадью 20,5 тыс. кв. м. по строительство спортивного центра с объемом инвестиций в 135 млн руб., сообщили в правительстве Нижегородской области. Инвестором выступает ООО «Река Чаек», подконтрольное депутату заксобрания Нижегородской области и бывшему мэру Нижнего Новгорода Юрию Лебедеву.

Он рассказал “Ъ-Приволжье”, что согласовывает проект по строительству спортивного центра «в самом конце Гребного канала». Проект будет финансировать из личных средств господина Лебедева и заемных. «Это будет что-то вроде небольшого ФОКа, только без ледовой площадки. При спортивном центре мы планируем небольшой плавательный бассейн, кафе и гостиницу на 25 номеров», – сообщил Юрий Лебедев.

По словам предпринимателя, в этом году он завершает строительство трехзвездочной гостиницы на 52 номера на улице Кожевенной, после чего «Река Чаек» вплотную займется стройкой на Гребном канале.

Иван Сергеев