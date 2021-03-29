В Ростовской области выявили четвертый случай бешенства с начала года

В Миллеровском районе Ростовской области выявлен четвертый с начала 2021 года случай бешенства, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области.

Вирус бешенства был выявлен у убитой лисицы на территории одного из частных домов Миллерово. В субботу хозяин дома обнаружил труп животного рядом с будкой своего пса. «По всей видимости, защищая дом, дворняга задушила зверя»,— уточняется в сообщении.

Ветеринарные специалисты сожгли труп лисицы и продезинфицировали место захоронения зольного остатка. Собаку, которая контактировала с лисицей, изолировали, сейчас она находится под наблюдением. В ближайшее время на неблагополучной территории будет установлен карантин.

Наталья Шинкарева