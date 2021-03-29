В Волжском осудили участников ОПГ за покушение на сбыт крупной партии героина

Волжский городской суд Волгоградской области признал виновным 36-летнего мужчину в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и сбыте наркотиков в составе ОПГ (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Еще один житель Волжского, а также двое жителей Среднеахтубинского района этим же приговором признаны виновными по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой).

Как уточнили в областной прокуратуре, с 2012 года по 2014 год 36-летний мужчина в составе ОПГ сбывал героин в Волгоградской области. В мае 2014 года, предположительно, при попытке сбыта более 550 г героина задержали его сообщников. Основной фигурант уголовного дела скрывался от следствия до 2018 года и был задержан в Московской области, где проживал по поддельным документам. При этом мужчина якобы продолжал курировать троих сообщников, осуществлявших закладки наркотиков в Волжском. Также, по версии следствия, основной фигурант путем обмана получил у брата знакомого, задержанного за оборот наркотиков, 850 тыс. руб. будто бы за решение вопроса о прекращении уголовного преследования, и полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали частично. Суд приговорил 36-летнего мужчину к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Трое остальных участников ОПГ приговорены к десяти годам исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай