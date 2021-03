Зарубежные СМИ: Уйдут ли проблемы рынка с разблокировкой Суэцкого канала?

Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале, сообщила 29 марта компания Inchcape Shipping Services, которая занимается морскими перевозками. Чтобы освободить судно, пришлось извлечь 27 тыс. кубометров песка. Однако, как скоро контейнеровоз выведут на большую воду, пока неясно, канал все еще закрыт. В очереди на проход, по сообщениям СМИ, стоит уже 450 различных судов. Продолжить свой путь они смогут только через несколько недель, не исключают эксперты. Администрация Суэцкого канала ведет расследование, чтобы понять, кто виновен в аварии. А проблемы для мировой торговли с разблокировкой канала не завершатся, пишут мировые СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет Reuters, нефтяные котировки в моменте немного упали после сообщений о том, что Суэцкий канал близок к разблокировке. Цена барреля марки Brent приблизилась к тем значениям, которые были до аварии с контейнеровозом Ever Given. Как отмечают аналитики, застрявшие в канале танкеры, по сути, увеличивают запасы нефти просто на воде, а не на перерабатывающих заводах. Это должно стабилизировать цены на сырье.

Изначально предполагалось, что Ever Given сел на мель из-за песчаной бури и ураганного ветра. Но, похоже, египетские власти придерживаются другой версии. Как пишет «Би-би-си», в администрации Суэцкого канала считают, что погодные условия не были главной причиной аварии, а дело в технической или человеческой ошибке. Правда, в подробности чиновники не вдавались, обещая, что все станет очевидным в ходе расследования.

Как отмечает Bloomberg, перекрытие Суэцкого канала только усугубило проблемы с цепочками поставок, которые нарушились по всей планете из-за пандемии. Если бы Ever Given застрял надолго, это могло бы превратиться в катастрофу. Тем не менее мировая торговля уже почувствовала ущерб на десятки миллиардов долларов. При этом некоторые суда уже отправились по обходному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, что только увеличит общий ущерб хотя бы из-за дополнительных затрат на топливо. Но даже когда канал разблокируют полностью, задержки в поставках продолжатся — сотни судов отправятся в европейские порты, которые не готовы к такому наплыву.

О проблемах со сверхтяжелыми судами аналитики предупреждали давно, отмечает The Guardian. Если 20 лет назад они перевозили по 5 тыс. контейнеров, то теперь — по 20 тыс. Это несет повышенные риски для перевозчика: гораздо больше товара под угрозой, если с судном что-то случится. Приходится также расширять и углублять водные пути — не только Суэцкий канал, но и, например, Панамский. А половина мировых портов теперь вообще не может принимать контейнеровозы такого размера, как Ever Given. И, разумеется, чем больше и тяжелее судно, тем сложнее решать любые проблемы и устранять аварии, что и продемонстрировала история с Суэцким каналом.