«Туристический калейдоскоп»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, при каком условии туристы смогут приехать на Сейшельские острова, Шри-Ланку, Таиланд и Турцию и когда.

Сегодня что-то вроде туристического калейдоскопа! Республика Сейшельские Острова открыла въезд для всех туристов, в том числе и российских. До прошлой недели посетить архипелаг могли только вакцинированные гости. Сейчас достаточно теста, сделанного не позднее 72 часа до прибытия на острова. Добраться до заветной локации можно аж 12 авиакомпаниями, а с апреля и прямыми рейсами «Аэрофлота». Также с 1 апреля, скорее всего, состоится, наконец, и открытие для российских туристов острова Шри-Ланка: рейсы «Аэрофлота» — два раза в неделю, по крайней мере, пока запланировано так.

Теперь вожделенный многими Таиланд — на острове Пхукет уже три месяца нет случаев заражения коронавирусом, а местные жаждут туристов больше, чем дождя. Тайский комитет по инфекционным заболеваниям одобрил план «туристической песочницы», позволяющий иностранцам пропустить карантин там, где местные жители уже будут вакцинированы. Таким образом, появляется шанс, что туристы смогут попасть на Пхукет уже к 1 июля безо всякого карантина. Напомню, что эту дату тайцы называют уже не в первый раз.

И вот еще не новость, конечно, но история забавная. Помните анекдот: мужчина курит на балконе и слышит сверху женский голос: “Мужчина я вас боюсь!” Он говорит: “Чего же бояться. ведь я на этаж ниже”. “А я сейчас спущусь”,— отвечает женщина. К чему это я? Если вы мужчина и собрались в Турцию отдохнуть в одиночку, то многие местные отели откажут вам в размещении.

И таких отелей — почти 160. Считается, что российский мужчина без присмотра будет плохо себя вести, выпивать больше, чем нужно, нарушать покой и творить безобразие. Но, господа, по-моему вы недооцениваете наших женщин. И вообще это сексизм. Почему это мужчинам нельзя, а женщинам можно? Вы хотите сказать, что наши женщины не могут того, что могут мужчины? Не будите лихо! Вспомните анекдот: если она спустится, вам мало не покажется.