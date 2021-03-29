На Кубани за мошенничество на 1,5 млрд рублей будут судить организаторов потребкооператива «Содружество»

В Первомайский районный суд Краснодара переданы материалы уголовного дела против организованного сообщества, в которое входили семь жителей Краснодарского края. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» за организацию финансовой пирамиды под видом кредитного потребительского кооператива «Содружество».

По версии следствия, преступное сообщество действовало на территории 22 районов Краснодарского края с 2011 по 2019 год. Злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая высокую доходность по вкладам, взносы участников кооператива составляли от 100 тыс. руб. до 15 млн руб. Проценты вкладчикам выплачивались из средств вновь привлеченных членов, преступная деятельность маскировалась путем фальсификации отчетности. Всего за время действия кооператива у 2330 граждан было похищено более 1,5 млрд. руб.

Преступная деятельность пресечена УФСБ РФ и МВД РФ по Краснодарскому краю, для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложены аресты, членам сообщества выбраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста. Наиболее тяжкое из преступлений, совершенных подсудимыми, может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа до 1 млн руб.

Ольга Логинова