В Самаре владельца «Космопорта» обязали снести забор на территории памятника природы

ООО «Ноябрь» отказано в удовлетворении жалобы на решение суда по делу о разбирательстве с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Соответствующее решение принял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

В апреле минувшего года минлесхоз региона обратился с иском к ООО «Ноябрь». Чиновники потребовали, чтобы компания за свой счет снесла ограждение из керамзитобетонных блоков на площадке памятника природы «Древостой дуба естественного происхождения». Суд удовлетворил иск профильного министерства. Но ООО «Ноябрь» пыталось обжаловать это решение.

Учредителем этой компании в открытых источниках указывается Андрей Сурков. Он же руководит ООО «Виктор и Ко Мега Парк», которому подконтролен ТРК «Космопорт» в Самаре.

Георгий Портнов