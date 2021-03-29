На Дону суд рассмотрит иск родственницы умершего пациента больницы к терапевту

Морозовский районный суд Ростовской области рассмотрит иск местной жительницы Ларисы Полозовой к центральной районной больнице и врачу-терапевту Людмиле Бондаревой. Она просит компенсировать ей моральный вред из-за смерти родственника, которая наступила по неосторожности врача. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сказано в документах суда, пациент по фамилии Полозов вызывал скорую ночью 12 декабря 2018 года. Он пожаловался терапевту на боль в груди пекущего характера, потливость и тревогу. Мужчину доставили в больницу. Там его осмотрела терапевт Людмила Бондарева. Врач необоснованно отказала пациенту в госпитализации, и он был вынужден вернуться домой. Через несколько часов мужчина скончался. В отношении терапевта возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В феврале этого года оно было прекращено из-за истечения сроков давности. Родственница умершего подала гражданский иск о взыскании материального и морального ущерба причиненного преступлением. Заседание по нему назначено на 30 марта.

Кристина Федичкина