На Дону снова открылся ковидный госпиталь из-за роста загруженности коечного фонда

В Усть-Донецком районе Ростовской области снова начал работать госпиталь для больных коронавирусом на базе центральной районной больницы. Кроме того, на 19 коек была увеличена мощность госпиталя на базе городской БСПМ Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как отмечается в сообщении, с 15 марта на территории области наблюдается рост загруженности коечного фонда. «В зависимости от дальнейшей тенденции развития ситуации, по согласованию с региональным оперативным штабом будут приниматься взвешенные решения по дальнейшему изменению структуры коечного фонда», — сообщает пресс-служба.

По данным на 29 марта в Ростовской области работают 17 госпиталей для больных коронавирусом. В них оборудованы более 2,5 тыс. коек.

Наталья Шинкарева