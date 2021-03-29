29 марта, понедельник
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

События

Экс-спикер думы Александровска не сможет участвовать в конкурсе на пост главы округа

Сегодня конкурсная комиссия по отбору главы Александровского муниципального округа провела проверку документов, представленных кандидатами. По информации “Ъ-Прикамье”, проверку не прошла только экс-спикер думы округа Марина Зимина. Она не представила оригинал диплома.

Таким образом, участие в конкурсе продолжат 14 кандидатов. Среди них исполняющий полномочия главы округа, руководитель Яйвинского городского поселения Владимир Белобаржевский, депутат муниципальной думы, юрисконсульт ООО «Кедр» Ольга Лаврова (как ранее писал “Ъ-Прикамье”, ее поддерживают краевые власти), а также бывший министр ЖКХ Пермского края, помощник главы Александровского района по связям с общественностью Александр Шицын.

Сам конкурс запланирован на 1 апреля. Кандидаты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

приложение

Пресс-релиз

Профиль пользователя