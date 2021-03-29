Экс-спикер думы Александровска не сможет участвовать в конкурсе на пост главы округа

Сегодня конкурсная комиссия по отбору главы Александровского муниципального округа провела проверку документов, представленных кандидатами. По информации “Ъ-Прикамье”, проверку не прошла только экс-спикер думы округа Марина Зимина. Она не представила оригинал диплома.

Таким образом, участие в конкурсе продолжат 14 кандидатов. Среди них исполняющий полномочия главы округа, руководитель Яйвинского городского поселения Владимир Белобаржевский, депутат муниципальной думы, юрисконсульт ООО «Кедр» Ольга Лаврова (как ранее писал “Ъ-Прикамье”, ее поддерживают краевые власти), а также бывший министр ЖКХ Пермского края, помощник главы Александровского района по связям с общественностью Александр Шицын.

Сам конкурс запланирован на 1 апреля. Кандидаты представят комиссии, состоящей из представителей думы и краевых властей, программы развития округа. По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены муниципальной думе. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатов.