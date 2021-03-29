Жителя Ижевска подозревают в нападении на таксиста и угоне машины

30-летнего ранее судимого жителя Ижевска подозревают в разбойном нападении на 27-летнего водителя такси и угоне его машины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

По словам потерпевшего таксиста, пассажир приставил к нему нож и потребовал передачи автомобиля Peugeot. Водитель сумел выпрыгнуть из машины, а злоумышленник сел за руль и скрылся. Автомобиль обнаружил экипаж ДПС на ул. Ворошилова, но подозреваемый не реагировал на их требования об остановке. На Воткинском шоссе злоумышленник не справился с управлением и въехал в снежный бустер, а затем был задержан.