Пенсии россиян за пять лет в среднем выросли более чем на 3 тыс. руб.

Средний размер пенсии по России составил 15 744 руб. на 1 января 2021 года, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, за пять лет уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тыс. руб.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 руб., на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 673 руб.»,— сказала она на круглом столе в Совете федерации на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения».

Страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы с 1 января на 6,3%. Согласно закону, с 2019 по 2024 год индексация пенсий будет проходить с 1 января, а не с 1 февраля, как было ранее. В 2022 году пенсии будут проиндексированы на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%. К 2024 году пенсии неработающих пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. руб.