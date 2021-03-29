В Ярославле ранили ножом студента у входа в университет

29 марта в Ярославле произошло нападение на студента юрфака государственного университета имени П.Г. Демидова, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по маркетинговой и коммуникационной политике университета Юлию Цофину.

В сообщении отмечается, что неизвестный, вооруженный ножом, ранил 22-летнего студента госуниверситета. Раненого госпитализировали.

«Неизвестный вызвал по телефону одного из студентов юридического факультета на улицу, и когда тот вышел из корпуса, напал на него с ножом. Нападавший быстро задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавшего увезли в больницу»,— цитируют «РИА Новости» госпожу Цофину, которая сообщила, что напавший на студента человек не имеет отношения к госуниверситету.

32-летнего жителя Ярославля, ранившего студента юридического факультета государственного университета имени П.Г. Демидова доставили в отдел полиции по Кировскому району, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

«Нападавший был задержан очевидцами и передан прибывшим сотрудникам Росгвардии. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Антон Антонов, Дарья Сабаева