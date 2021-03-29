Житель Пензенской области осужден за нападение на полицейского и хранение боеприпасов

Прокуратура Белинского района Пензенской области поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя села Поим о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, 30 мая 2020 года сотрудники ГИБДД попытались остановить мотоцикл, водитель и пассажир которого нарушили ПДД и попытались скрыться. Догнав нарушителей, сотрудники стали оформлять административные материалы. Нетрезвый пассажир, недовольный их действиями, якобы дважды ударил одного из инспекторов. В отношении него возбудили уголовное дело. Впоследствии мужчина, предположительно, скрылся и был объявлен в розыск. В ходе расследования в его жилище в селе Поим полицейские обнаружили и изъяли 149 патронов калибра 5,6 мм. Злоумышленник был задержан правоохранительными органами в Бресте Республики Беларусь.

Вину обвиняемый не признал. Злоумышленник осужден к одному году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мария Шахрай