Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны с максимальными суммами автокредитов

На Кубани в феврале 2021 года средний размер выданного частным лицам автокредита составила 1,08 млн руб. По этому показателю Краснодарский край оказался на четвертом месте среди регионов страны. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, на первом месте в рейтинге оказалась Москва (1,5 млн руб.), на втором – Московская область (1,2 млн руб.), на третьем – Санкт-Петербург (1,17 млн руб.), на пятом – Ленинградская область (1,02 млн руб.).

В целом по стране в феврале 2021 года средний размер автокредита составил 980,9 тыс. руб., рост показателя по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 20,3%, в сравнении с январем текущего года – 7,6%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года на Кубани было выдано в общей сложности 2,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по этому показателю Кубань занимает пятое место в России. При этом в январе 2021 года жители края взяли 2,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что на 15% больше, чем в прошлом, по этому показателю Кубань занимала четвертое место в РФ.

Ольга Логинова