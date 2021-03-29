В Ярославской области многодетные семьи получают субсидии на покупку жилья

Две многодетные семьи из Ярославской области получили субсидии на покупку или строительство собственного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Семьям из Ярославля и Ярославского района вручили именные свидетельства на общую сумму около 4 млн руб.

В пресс-службе пояснили, что улучшение жилищных условий жителей региона является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Средства на предоставление субсидий выделяются из областного бюджета.

«Субсидии предоставляются в порядке очередности в соответствии с областным сводным списком. Изначально таким семьям нужно встать на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилье»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что участниками программы могут стать семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Участники программы могут приобрести квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости, а также вложить деньги в строительство

индивидуального жилого дома. По условиям программы, многодетные семьи должны реализовать полученные жилищные субсидии в течение девяти месяцев.

По данным регионального правительства, в 2020 году жилищные субсидии получили девять многодетных семей Ярославской области на общую сумму 21 млн руб.

Дарья Сабаева