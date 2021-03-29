Смольный получит полномочия выписывать протоколы и эвауировать машины за нарушение парковки

С 29 июня администрация Петербурга получит полномочия составлять протоколы и рассматривать административные дела, эвакуировать автомашины на нарушение правил остановки, парковки транспортных средств. Ответственным за реализацию новых полномочий станет комитет по транспорту, в котором появится новое подразделение.

В пресс-службе Смольного пояснили, что речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). В администрации считают, что передача полномочий от полиции позволит повысить уровень соблюдения гражданами указанных правил, поможет в борьбе с хаотичной парковкой и устранении препятствий для механизированной уборки.