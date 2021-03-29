Средний размер автокредита в Ростовской области вырос на 20,6%

В феврале 2021 года в Ростовской области средний размер кредита на покупку автомобиля составил более 945,8 тыс. руб., что на 20,6% больше по сравнению с февралем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

В Ставропольском крае средний размер автокредита достиг 985,8 тыс. руб. (+21,6%), а в Краснодарском — более 1 млн руб. (+18,4%).

В целом по России средний размер кредита на покупку автомобиля вырос на 20,3%, составив 980,9 тыс. руб. В феврале 2021 года наибольший средний размер выданных автокредитов отмечен в Москве (1,4 млн руб.), Московской области (1,2 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,1 млн руб.), а также в Ленинградской области (более 1 млн руб.).

Наталья Шинкарева