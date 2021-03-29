Екатеринбуржцы сдали в мобильные пункты приема 143 килограмма пластика

Жители Екатеринбурга в рамках акции «Пластик в бан» сдали в мобильные пункты приема 143 кг пластика, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в восточной части Свердловской области)

По инициативе екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и городского отдела регионального управления Роспотребнадзора предприятие выступило организатором акции, которая проходила с 10 по 20 марта. Мобильные пункты, куда любой желающий мог сдать в переработку отходы из пластика, были установлены в отелях, ресторанах, спортивных и образовательных учреждениях Екатеринбурга.

«Весь собранный мусор поступил на мусоросортировочный комплекс "Широкореченский", где был разобран по типам. Большую часть собранного вторсырья составили изделия из чистого пластика. На втором месте — тара из-под напитков. Чуть меньше — бутылки и канистры от бытовой химии»,— отметила директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова. По ее словам, контейнеры для сортируемого мусора вскоре будут установлены на центральном стадионе «Екатеринбург-Арена» и в ледовой арене «Авто».

Анастасия Реутова