Сотрудника администрации Норильска подозревают в особо крупном мошенничестве

В Норильске возбуждено уголовное дело против начальника правового управления администрации города. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной информации следователей, чиновник с 2012 года по 2017 год руководил некоммерческой организацией «Норильский городской социально-просветительский фонд «Юбилейный», в то же время он работал в городской администрации. Как уточняется, это противоречит законодательству о муниципальной службе.

Подозреваемый пригласил на должность директора фонда свою знакомую, «склонив ее за денежное вознаграждение в виде ежемесячной заработной платы и иных выплат выступить в роли руководителя юридического лица».

При этом, он продолжал фактически выполнять управленческие функции и оформил себя как советника.

«В результате преступных действий подозреваемого в период с января 2018 года по декабрь 2020 года женщине, являющейся подставным лицом, незаконно начислена и выплачена заработная плата и иные выплаты на сумму более 1,6 млн руб., что является особо крупным размером, которые она присвоила, причинив ущерб городскому бюджету»,— говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Екатерина Лукашевич