Совет Федерации одобрил проведение форума глав регионов ШОС в Челябинске

На состоявшемся в рамках дней Челябинской области в Совете Федерации заседании комитета по международным делам было принято решение рекомендовать правительству региона сформировать предложения о проведении на Южном Урале форума глав регионов стран-участниц ШОС и продолжить работу в направлении его организации, сообщает пресс-служба челябинского минэконома.

Выступивший на заседании вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук напомнил, что правительство региона инициировал проведение форума еще в 2015 году. В 2018 и 2019 годах состоялись две ознакомительные встречи. В 2020-м в рамках мероприятий ШОС и БРИКС форум должен был пройти в Челябинске, однако из-за пандемии он не состоялся в запланированном формате, и его провели в режиме онлайн.

«Для дальнейшего развития форума во исполнение поручений президента РФ о продолжении работы министерством иностранных дел предложено создание национальной части Российской Федерации в форуме, состоящей для начала из трех-пяти регионов, с возможностью дальнейшего расширения. Они представят на форуме интересы Российской Федерации и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества. Планируется, что секретариат национальной части будет расположен в Челябинске, а его функции будут обеспечены правительством челябинской области»,- рассказал Егор Ковальчук.