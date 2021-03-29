В летнем расписании Платова увеличится количество рейсов в Москву

В весенне-летнем расписании аэропорта Платов запланировано больше рейсов в Москву по сравнению с осенне-зимним периодом, сообщает пресс-служба авиаузла.

С 1 апреля «Аэрофлот» возобновит три ежедневных рейса в Шереметьево с вылетом из Платова в 10:20, 13:30 и в 18:20. Кроме того, со 2 апреля авиакомпания S7 увеличит частоту полетов в столицу до трех раз в день. С 23 апреля S7 также запланировала ежедневный вечерний рейс в Москву с вылетом из Платова в 21:50. Отмечается, что летом рейсы во Внуково, Домодедово и Шереметьево будут совершать девять авиакомпаний.

Наталья Шинкарева