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Пермская лыжница завоевала бронзу на чемпионате страны

В Тюмени на чемпионате страны по лыжным гонкам отличились сразу две пермские спортсменки. На дистанции 15 км в дисциплине скиатлон (7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым ходом) третьей финишировала Мария Истомина. Ее отставание от лидера — Татьяны Сориной составило 38,3 секунды, а от Натальи Непряевой — 7,6 секунды. Еще одна пермячка, Мария Смирнова, замкнула пятерку лучших лыжниц, она проиграла лидеру минуту и четыре секунды.

Отметим, что Сорина и Непряева являются членами сборной России по лыжным гонкам. На прошедшем чемпионате мира в Германии обе спортсменки стали серебряными призерами в женской смешанной эстафете.

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