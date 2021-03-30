Армейцев оправдала надежность

Второй раунд Кубка Гагарина завершился седьмым матчем серии, в которой ярославский «Локомотив» оказал упорнейшее сопротивление победителю регулярного чемпионата ЦСКА, но все-таки не устоял, уступив на выезде — 0:2.

Это была первая серия нынешнего Кубка Гагарина, растянувшаяся на максимальную дистанцию, и на волоске в ней повис его действующий обладатель и главный фаворит. «Локомотив», о чьих стилистических особенностях неплохо рассказывает, например, такой факт — притом что он немало забивает, никто из ярославских хоккеистов по итогам «регулярки» не попал хотя бы в топ-30 бомбардирской гонки, оказался жутко хорошо готов к противостоянию с ЦСКА и своей коллективной, дисциплинированной игрой замучил армейцев. А перед седьмым матчем уже было непонятно, кто тут котируется выше. Но именно этот матч выпукло высветил класс ЦСКА.

Перед ним с армейцами случилось несчастье — на раскатке травму получил защитник Артем Блажиевский, который появился на льду только во втором периоде.

Подменял его, чтобы не сбивать ритм, форвард Александр Попов, но то, что армейцам пришлось срочно латать дыру в обороне, совершенно не чувствовалось. Такие матчи, матчи, от которых зависит все, требуют исключительной надежности — и ее в армейском хоккее было в избытке.

В стартовом периоде «Локомотив» вроде бы многое делал правильно, но голкипер ЦСКА Ларс Юханссон стоял в воротах практически без работы: все опасное подчищалось, перехватывалось. А армейцы шансы получали и распоряжались ими предельно эффективно.

Они открыли счет благодаря преступной в седьмых матчах мелкой фальши.

Теему Пулккинен заработал совершенно необязательное удаление, а армейцы показали, как надо прессовать в большинстве соперника в его зоне.

«Локомотив» «садился» все глубже и глубже, пока не предоставил защитнику Мэту Робинсону ползоны свободного пространства и уйму времени, чтобы прицелиться и на неудобной для вратаря Эдди Паскуале высоте — над щитком — отправить шайбу в угол.

А затем «взорвалось» самое острое армейское звено, хоккеисты которого в нынешнем сезоне научились, кажется, видеть друг друга затылком. Прекрасен был и пас Константина Окулова — от борта, с разворота, и рывок на него Максима Шалунова, опередившего Дениса Баранцева. А 2:0 в таких матчах — запас серьезный. Запас, который может и уничтожить остатки уверенности в себе. Понимая это, тренер ярославцев Андрей Скабелка попросил тайм-аут.

А во втором периоде ЦСКА продолжал демонстрацию подходящего для седьмых матчей настроя.

«Локомотив» по-прежнему все время находился в жестких тисках все контролирующего соперника и по-прежнему страдал, пытаясь придумать, как из них выбраться.

Скабелка тасовал сочетания, но ничего не помогало. Не помогло даже армейское удаление: хозяева свои две минуты в меньшинстве отработали убедительно, без признаков паники.

И в этом периоде они на самом деле были намного ближе к успеху. Но не сложилось: Паскуале справился с двумя подряд убойными бросками, которыми армейцы вполне могли интригу добить.

В заключительном периоде «Локомотив» попытался еще чуточку добавить. И вроде бы даже добавил. Но с таким ЦСКА это принципиально ничего не могло изменить. Запас армейцы хранили бережно, закрытым на сто замков. А второе армейское удаление чуть не вышло боком ярославцам, проспавшим вылет со скамейки Шалунова: нападающий влепил бросок в стойку.

За три с лишним минуты до сирены Скабелка убрал на скамейку Паскуале ради шестого полевого игрока — положение настаивало на крайних мерах, на крайнем риске.

У «Локомотива», наконец, появились не условные, а реальные моменты.

Но со спасением срастись, конечно, уже не могло. ЦСКА вышел в финал Западной конференции, в котором сразится, как это бывает слишком часто, в крутейшем среди блокбастеров отечественного хоккея с петербургским СКА.

Алексей Доспехов