Онлайн мастер-класс «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат» — в Университете бизнеса Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат», который пройдет 8 апреля в 11:00 мск.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Преподаватель — Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж. Основатель консалтинговой компании PRO Бизнес. Президент Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга.
На мастер-классе поговорим об инструментах проведения собеседования, приемах быстрой адаптации новичков, видах мотивационных схем, пределе эффективности менеджера и других нюансах процесса построения эффективного отдела продаж.
Основные темы мастер-класса:
- Как мотивировать менеджера по продажам
- Виды мотиваций, и что лучше работает в кризис
- Как наладить воронку найма сотрудников
- Как правильно нанимать хорошего менеджера по продажам
- Регламент, алгоритм действия и правильные скрипты, нужны или нет
Онлайн мастер-класс представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
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Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.
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