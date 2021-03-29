СКР возбудил дело о халатности из-за перебоев поставок инсулина в Хакасии

В Республике Хакасия следственные органы регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудников минздрава региона. Местные жители, относящиеся к льготной категории граждан, не получали инсулин несколько месяцев, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, с 2019 по 2020 годы сотрудники министерства здравоохранения республики несвоевременно организовали аукционы по закупкам инсулина «для обеспечения им льготной категории граждан в 2021 году». Также во время аукционов, при наличии финансирования, не были проведены бесконкурентные закупки этого препарата.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей создана реальная угроза жизни и здоровью льготной категории граждан, которые не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трех месяцев»,— говорится в сообщении.

Управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии устанавливает причастных к мовершению преступления и выясняет все обстоятельства.

Екатерина Лукашевич