Областное госпредприятие проиграло иск на 94 млн рублей за строительство крематория

Арбитражный суд отказал государственному казенному предприятию Нижегородской области «Ритуал-Сервис» во взыскании 94 млн руб. долга, пени и штрафов с ООО «Нижегородский ритуальный дом». Находящееся в стадии ликвидации госпредприятие еще в 2012 году по договору с инвестором взяло на себя посреднические услуги по заключению договоров при создании ритуального дома с крематорием. Посредник заявил об оказанных услугах по заключению 41 договора в ходе проектирования и строительства ритуального комплекса. За каждый из договоров посредник должен был получить по 10% от их цены.

Однако суд решил, что по имеющимся договорам не доказан факт оказания услуг со стороны ГКП «Ритуал-Сервис». Судья указал, что госпредприятие «не вело финансово-хозяйственную деятельность, доходов не имело» и не информировало областные мингосимущества и минпромторг о договорных отношениях с инвестором. Мингосимущества предоставило ответ, что строительство Нижегородского ритуального дома с крематорием осуществлялось на основании соглашения от 2010 года, заключенного с правительством Нижегородской области. Власти обязались оказывать инвестору необходимое содействие в реализации социально значимого объекта и директор «Ритуал-Сервиса» курировал строительство крематория от лица регионального правительства. Однако власти не поручали ему заключать с инвестором договор оказания услуг посредника и не согласовывали его условия, указал суд.

Конкретной позиции по этому спору областные власти сформулировать не смогли. Вместе с тем суд не поддержал и позицию ООО «Нижегородский ритуальный дом» – во встречном иске инвестор просил признать договор с «Ритуал-Сервисом» недействительным, но получил отказ.

Иван Сергеев