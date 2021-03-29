ПГНИУ полностью вернется к очным занятиям после майских праздников

Пермский государственный национальный исследовательский университет ПГНИУ полностью вернет очное обучение дл студентов после майских праздников. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу вуза. С 11 мая занятия в аудиториях возобновят учащиеся бакалавриата второго и третьего курсов, специалитета второго, третьего, четвертого курсов.

ПГНИУ начал ослаблять карантинные меры в начале февраля. С 8 февраля к очным занятиям вернулись студенты 1 и 4 курсов бакалавриата, 1 и 5 курсов специалитета, все студенты магистратуры и учащиеся выпускного курса колледжа профессионального образования.