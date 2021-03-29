Под Ярославлем за загрязнение реки на 150 тысяч рублей оштрафовали предприятие

В городе Тутаеве Ярославской области оштрафовали предприятие ООО «Водосток» на 150 тыс. руб. за загрязнение реки Рыкуши, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что предприятие сливало в реку сточные воды.

В пресс-службе уточнили, что нарушение было выявлено специалистами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования по итогам проведения проверки по сообщениям от местных жителей.

«Специалисты провели отбор проб воды из бетонного выпуска и из реки в месте поступления стоков. Анализ показал превышение допустимой концентрации ряда веществ»,— рассказали в пресс-службе, отметив, что предприятию ООО «Водосток» выдано предписание на устранение причины загрязнения.

Дарья Сабаева