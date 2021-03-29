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Из условий разработки Терсинского месторождения минеральной воды убрали часть прежних требований

Из условий проведения объявленного 16 марта аукциона на право пользования недрами на Терсинском месторождении минеральной воды (ТММВ) в Новокузнецком районе исключена подготовка и утверждение недропользователем проекта округа горно-санитарной охраны. Ранее было предусмотрено, что получатель лицензии обязан подготовить проект в срок не позднее 15 месяцев с даты утверждения результатов госэкспертизы запасов полезных ископаемых. Как следует из приказа департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра), опубликованного на официальном сайте торгов в карточке аукциона, из первоначального порядка проведения аукциона этот пункт убран.

В апреле 2019 году Сибнедра отказались согласовать технологическую схему разработки ТММВ его пользователем ООО «МВМ» (поставлял воду с месторождения под маркой «Терсинка»), а затем в июле 2019 года отозвали у компании лицензию досрочно. Неотъемлемой частью схемы был проект округа горно-санитарной охраны, который недропользователь разработал, но не смог согласовать в уполномоченном органе госвласти Кемеровской области. В округ горно-санитарной охраны по проекту подготовленному ООО «МВМ» попадали объекты для разработки двух угольных участков, лицензии на которые были выданы Сибнедрами в 2016 году новокузнецкому ООО «Новомакт».

Игорь Лавренков, Кемерово


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