ПАО «Метафракс» более чем в два раза сократило чистую прибыль

ПАО «Метафракс» раскрыло финансовую отчетность за 2020 год по РСБУ.

Выручка общества составила 20,2 млрд руб., годом ранее — 23,3 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году — 3,7 млрд руб. (в 2019-м — 8,5 млрд руб.).

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в компании позитивно оценивают итоги 2020 года. Несмотря на негативное влияние пандемии и незначительное снижение производства по некоторым продуктам, в целом для компании год был успешным: выпуск продукции и финансово-экономические показатели соответствуют плану.

«Наши усилия были направлены на выполнение бюджетных показателей и увеличение объемов выпуска продукции. А также на активизацию маркетинговой работы по всем видам продукции для ее полной реализации на внутреннем и внешнем рынке. Особое внимание помимо основной производственной деятельности мы сосредоточили на возведении комплекса “Аммиак-карбамид-меламин”. Реализация проекта входит в завершающую стадию. Готовность объектов комплекса составляет от 85 до 100%», — сообщил господин Даут.





ПАО «Метафракс» (Губаха) — головное предприятие холдинга «Метафракс Групп». Предприятия группы выпускают метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, полиамид, формиат натрия и другую продукцию.