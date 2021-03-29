Увеличен объем работ по строительству и ремонту дорог Волгоградской области

В Волгоградской области в 1,5 раза увеличиваются объемы строительства, реконструкции и ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Так, глава области поставил задачи по активизации дорожных работ на территории региона. «В этом году дорожными работами планируется охватить свыше 600 км автодорог, в том числе свыше 80 км предстоит построить и реконструировать», — уточнил Андрей Бочаров.

Отдельное внимание будет уделено опорной дорожной сети Волгоградской области и муниципальных образований, дорожным подъездам к населенным пунктам, к медицинским, образовательным и другим объектам социальной сферы.

Мария Шахрай