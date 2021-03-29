Полезный отпуск электроэнергии населению «ТНС энерго Кубань» в 2020 году вырос на 9,6% до 5,1 млрд кВт*ч 29 марта 2021 года, г. Краснодар. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея -«ТНСэнергоКубань» подвел итоги производственной деятельности за 2020 год

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 13,9 млрд кВт*ч, что превышает показатель 2019 г. на 0,4% При этом отпуск населению и приравненным категориям клиентов вырос на 9,6% до 5,1 млрд кВт*ч. Отпуск юридическим лицам снизился на 4,2% и составил 8,9 млрд кВт*ч.

Снижение отпуска электроэнергии юридическим лицам обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и связанными с ней ограничениями.

Доля компании на рынке электроэнергии в регионах обслуживания выросла на 1,9% и составила 59,1%.

Одними из ключевых социально-значимых предприятий, принятых на обслуживание стали пять фельдшерско-акушерских пунктов и Сочинская городская общественная спортивная организация "Чемпион №1". Среди новых крупных потребителей - строительные компании ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА» в Краснодаре и «Лидер- Строй» в Сочи.

В 2020 году более32,4 тысяч жителей региона стали клиентами гарантирующего поставщика. Насегодняшний день клиентская база «ТНС энерго Кубань» составляет более 57 тысяч потребителей юридических лиц и свыше 1 млн 400 тысяч физических лиц.