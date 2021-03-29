Полезный отпуск электроэнергии населению «ТНС энерго Кубань» в 2020 году вырос на 9,6% до 5,1 млрд кВт*ч

Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 13,9 млрд кВт*ч, что превышает показатель 2019 г. на 0,4% При этом отпуск населению и приравненным категориям клиентов вырос на 9,6% до 5,1 млрд кВт*ч. Отпуск юридическим лицам снизился на 4,2% и составил 8,9 млрд кВт*ч.
Снижение отпуска электроэнергии юридическим лицам обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и связанными с ней ограничениями.
Доля компании на рынке электроэнергии в регионах обслуживания выросла на 1,9% и составила 59,1%.
Одними из ключевых социально-значимых предприятий, принятых на обслуживание стали пять фельдшерско-акушерских пунктов и Сочинская городская общественная спортивная организация "Чемпион №1". Среди новых крупных потребителей - строительные компании ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА» в Краснодаре и «Лидер- Строй» в Сочи.
В 2020 году более32,4 тысяч жителей региона стали клиентами гарантирующего поставщика. Насегодняшний день клиентская база «ТНС энерго Кубань» составляет более 57 тысяч потребителей юридических лиц и свыше 1 млн 400 тысяч физических лиц.
Справка о компании:
ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии натерритории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 6 филиалов и 56 ЦОКов. Общество обслуживает более 57 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 416 тыс. бытовых клиентов, что составляет 59,06 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2020 года составил 13,92 млрд кВт*ч.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.