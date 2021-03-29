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В Петербурге обустроят еще три перехватывающие парковки

В Петербурге обустроят перехватывающие стоянки по тем адресам. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», парковки появятся на территории Пушкина, Приморского и Невского районов.

Тендеры на создание стоянок уже объявлены.

В частности, в городе Пушкин в районе ж/д ст. «Царское село» будет обустроена автостоянка на 90 машиномест. Возле станции метро «Рябацкое» появится стоянка на 77 мест, а около станции «Старая Деревня» создадут парковку на 81 место. Общая стоимость работ составит более 66 млн рублей. Подрядчики должны выполнить контракты до конца 2021 года.

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