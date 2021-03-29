Су-шефа краснодарского ресторана подозревают в краже из кассы почти 500 тысяч рублей

Сообщение о пропаже выручки в размере 476 тыс. руб. из кассы ресторана, расположенного в Краснодаре на улице Яна Полуяна, получили сотрудники дежурной части отделения полиции Прикубанского округа МВД РФ.

Следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома на месте преступления, при этом су-шеф ресторана перестал выходить на работу, сославшись на болезнь. Записи уличных камер наружного наблюдения подтвердили версию о возможной причастности к пропаже денег упомянутого сотрудника заведения.

Подозреваемый, ранее судимый житель 28-летний житель Ставропольского края, вскоре был задержан и сознался в краже выручки из кассы. По его версии, он остался в ресторане после его закрытия, отключил камеры наблюдения и забрал деньги из кассы. На момент задержания мужчина уже потратил 18 тыс. руб. из украденных денег, оставшиеся средства он планировал использовать на погашение имеющихся у него долговых обязательств.

Деньги были изъяты и возвращены законному владельцу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», максимальное наказание по которой - лишение свободы до шести лет. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Логинова