Средний размер автокредита в Удмуртии за февраль вырос на 14,1%

В феврале 2021 года средний размер автокредита в Удмуртии составил 756,03 тыс. руб. Это на 14,1% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель вырос за 12 месяцев на 7,6% — с 815,5 тыс. руб. до 911,7 тыс. руб.

Самый большой средний размер автокредитов, выданных в феврале 2021 года, отметили в Москве (1,49 млн руб.), Московской области (1,22 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,17 млн руб.), Краснодарском крае (1,08 млн руб.) и Ленинградской области (1,02 млн руб.). Наибольший рост показателя с февраля прошлого года зафиксировали в Кемеровской области (на 77,9%), Татарстане (на 26,9%), Омской (на 23,9%), Самарской (на 23,5%) и Ульяновской (на 21,7%) областях.

«После некоторого снижения в январе текущего года, средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 млн руб. При этом в пяти из тридцати крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил 1 млн руб. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Иными словами, в последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.