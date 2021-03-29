Нефтедобытчики Прикамья назвали свои лучшие подразделения

Жюри «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» (100%-ное предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») подвело итоги ежегодного конкурса «Лучший нефтегазопромысел». По результатам 2020 года, лидером названо одно из северных подразделений предприятия – цех добычи нефти и газа №11 (Уньвинский нефтегазопромысел). На втором месте – ЦДНГ №6 (Константиновский нефтегазопромысел), третье место – у ЦДНГ №12 (Красновишерский нефтегазопромысел).

В соревновании цехов оценивались выполнение производственных показателей, состояние охраны труда, промышленной и экологической безопасности, рационализаторская деятельность и другие характеристики. Цель состязания – это не только повышение мотивации к высоким показателям в работе, но и развитие творческого отношения к труду и сплочение коллектива.

«В год 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ» особенно приятно и почетно получать такое звание – лучший нефтегазопромысел, и 11-й цех, как одно из передовых наших подразделений, удостоен такого звания по праву. Цеха-победители, по традиции, получат почетные грамоты, а работники – премию», – заявил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.