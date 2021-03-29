На оформление Ростова ко дню Победы выделено 4,3 млн рублей

Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону ищет подрядчика для выполнения работ по оформлению города к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет более 4,3 млн руб.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет обеспечить украшение Театральной площади и фасада Театра Горького флагами и панно, оформление флаговой композиции перед Ростовским государственным музыкальным театром, оформление пр-кта Шолохова со стороны Новочеркасска и др. Определение подрядчика должно состояться 5 апреля.

Наталья Шинкарева