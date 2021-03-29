Краснодарская таможня выявила ввоз автомобилей из Абхазии без уплаты налогов и пошлин на 3,5 млн рублей

Краснодарские таможенники совместно с Национального центрального бюро Интерпол ГУ МВД России раскрыли схему незаконного ввоза в Россию автомобилей иностранного производства через границу Абхазии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на территорию ЕАЭС автомобиля «Шевроле Камаро» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. В результате таможенной проверки выяснилось, что размер уклонения от уплаты таможенных платежей в ходе осуществления незаконного ввоза транспортных средств превысил 3,5 млн руб.

Согласно материалам следствия, незаконную схему организовал житель Ставропольского края, который перевозил автомобили, выкупленные на американских аукционах и поставленные на регистрационный учет в Республике Абхазия. Авто в качестве транспортных средств международной перевозки доставлялись на территорию ЕАЭС, в декларации при этом указывалась недостоверная цель их ввоза, поэтому налоги и таможенные пошлины не выплачивались. Главным образом объектами такого рода сделок становились спортивные автомобили повышенной мощности («Форд Мустанг», «Додж Чарджер», «Шевроле Камаро» и др.). Далее машины легализовались на основании поддельных документов и перепродавались российским покупателям.

В настоящий момент незаконная деятельность пресечена, ведется расследование уголовного дела.

Ольга Логинова