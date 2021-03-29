Более 55 тысяч жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19

В Ярославской области по данным на 29 марта, более 55,3 тыс. человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сделав первую прививку, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Полный курс вакцинации прошли более 42,5 тыс. жителей региона. Вакцинация против COVID-19 в Ярославской области проводится препаратом «Спутник V».

Ранее сообщалось, что в регионе открыто 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Кроме того, работает 29 мобильных медицинских бригад и 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации.

Антон Антонов