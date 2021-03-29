Экс-глава Динского района Кубани осужден за взятку

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему главе Динского района, который признан виновным в получении в 2018 году особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба краевого суда. В 2018 году главой муниципалитета был Сергей Пономарев.

Противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, расследование дела вело краевое следственное управление СКР. Суд установил, что в мае 2018 года господин Пономарев потребовал от владельца компании, которая строила школу в поселке Южный, взятку в сумме 4 млн руб. за свое покровительство. В частности, чиновник обещал не привлекать застройщика к ответственности в случае выявления каких-либо недоработок на объекте. В октябре 2018 года Сергей Пономарев потребовал еще 7,2 млн руб. за принятие уже выполненных работ и за продление контракта. Затем чиновник снизил сумму незаконного вознаграждения до 6 млн руб., в итоге 12 декабря 2018 года господин Пономарев был задержан сотрудниками ФСБ после того, как бизнесмен оставил денежные средства в багажнике его служебного автомобиля.

Сергей Пономарев не признал себя виновным, в ходе следствия и суда он настаивал на том, что первую сумму он получил в виде добровольного пожертвования бизнесмена на социальные нужды, а второй эпизод он объяснил провокацией правоохранительных органов. Суд назначил господину Пономареву дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет.

Анна Перова, Краснодар