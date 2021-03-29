В Воронеже отменен фестиваль независимых театров «Центр»

Третий воронежский фестиваль независимых театров «Центр» не состоится в 2021 году. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала директор организующего форум Никитинского театра Ирина Алексеева.

Бюджет проекта составляет около 3 млн руб. «Мы подали заявки на получение двух грантов на проведение фестиваля, но еще неизвестно, выиграем ли мы. И этих средств в любом случае не хватит. Поэтому мы обратились к бизнесу, но отклика не нашли», — рассказала Ирина Алексеева. По ее словам, к облправительству и мэрии с просьбой о поддержке: «Главная моя задача — сохранить театр, ее решать помогают власти. А фестиваль — это другая история».

Третий «Центр» должен был пройти в мае 2020 года. Из-за пандемии фестиваль был перенесен на год. В рамках форума планировалось показать девять постановок, в том числе несколько зарубежных. По словам Ирины Алексеевой, до отмены программа частично изменилась, так как после смягчения ограничений вышли несколько интересных спектаклей, которые могли стать участниками «Центра».

О том, как задумывался третий фестиваль независимых театров, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков