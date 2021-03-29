Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета оплатит Роман Абрамович

Проектированием нового здания Пермского театра оперы и балета займутся компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Экономия бюджетных средств составит более 100 млн руб. Об этом сообщает краевой минстрой.

Контракт с прежним проектировщиком — «Строй-Эксперт» будет расторгнут, при этом Пермский край продолжит сотрудничество с этой компанией по другим проектам.

Компании Werner Sobek и Arup являются партнерами архитектурного бюро wHY. Бюро работает над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером театра. Werner Sobek и Arup ранее участвовали в разработке концепции проекта театра в качестве консультантов.

На данный момент с российским подразделением компании «Werner Sobek Москва», успешно работающим 15 лет на российском рынке, заключено соглашение о безвозмездном создании проектной документации на строительство театра. За основу будут взяты результаты годовой работы экспертной группы с участием представителей Пермского театра оперы и балета и профессиональных архитекторов. Концепция проекта оптимизирована под подтвержденные финансовые ресурсы. По итогам разработки проект будет представлен общественности. Проектирование будет вестись под контролем экспертной группы. Учитывая масштаб объекта и время на проведение закупочной процедуры на строительство, начать строительные работы планируется в 2023 году.