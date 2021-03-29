За 24 часа в Самарской области умерли семь пациентов с COVID-19

За сутки в Самарской области было выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 184 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области умерли семь человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего в Самарской области за время пандемии зафиксировано 55336 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За этот период число умерших с COVID-19 достигло 1078.

Георгий Портнов