29 марта, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

За 24 часа в Самарской области умерли семь пациентов с COVID-19

За сутки в Самарской области было выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 184 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области умерли семь человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего в Самарской области за время пандемии зафиксировано 55336 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За этот период число умерших с COVID-19 достигло 1078.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя