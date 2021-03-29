Двух жителей Ижевска осудили за убийство знакомого

Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 34-летнего жителя Ижевска, обвиняемыми по которому проходили 40-летняя женщина и 34 летний мужчина. Так, ижевчанку признали виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью и назначили три года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Мужчину признали виновным в убийстве и назначали восемь лет лишения свободы.

Установлено, что в ночь на 11 июля 2020 года осужденные и их 42-летний знакомый употребляли спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом, причинив тяжкий вред здоровью. После она попросила второго мужчину вызвать скорую помощью, но тот взял нож и нанес им более 30 ударов потерпевшему, который скончался на месте. Обвиняемые скрылись с места преступления, но были задержаны в кратчайшие сроки.